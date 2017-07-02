В Одессе празднуют 25-ю годовщину Военно-морских сил Украины

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Одессе отмечают 25-ю годовщину Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. В торжествах принимают участие много людей, сообщает УНИАН.

На празднование прибыл начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Утром по случаю праздника на кораблях, ошвартованных в районе Морского вокзала Одесского порта, под музыкальное сопровождение оркестра ВМС прошел ритуал поднятия Военно-морского флага и флагов расцвечивания, в том числе, на флагмане украинских ВМС "Гетмане Сагайдачном", который на днях пришел в Одессу после планового ремонта.

В акватории Одесского залива состоялось возложение венков и цветов на воду в честь погибших военных и гражданских моряков. Память погибших почтили минутой молчания.

Также сегодня в городе запланирован ряд праздничных мероприятий. В частности, демонстрация элементов летной выучки, десантирование парашютистов с Государственным Флагом Украины, Военно-морским флагом Украины, флагом Одессы.

Кроме того, состоятся выступление военного оркестра, дефиле роты почетного караула, "велопробег в тельняшках", экскурсии на корабли и пр.

Также сегодня в Одессе состоится всеукраинская открытая парусная регата на кубок командующего ВМС Украины, в которой принимают участие 25 экипажей крейсерско-гоночных яхт и 50 детских экипажей.

На причале представлено более 10 единиц военной морской техники, доступ к которой откроют позднее. Также, как сообщает пресс-центр Командования ВМС, с 12.00 до 20.00 для посещения будут открыты корабли. Вечером на них включат световую иллюминацию.

Как отметил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, в активе военных моряков — трансатлантические походы, участие в антитеррористических и антипиратских операциях, выполнение миротворческих, гуманитарных миссий, организация проведения и участие в многочисленных международных учениях.

"События 2014 показали устойчивость военных моряков, а флаг Военно-морских сил с тех пор стал символом непокорности духа, сопротивления агрессии. Высокий профессионализм и храбрость морских пехотинцев и береговых артиллеристов обеспечили надежное выполнение задач в зоне АТО, гарантировали стабилизацию обстановки в южных областях", — заявил Воронченко.

Думская.net День ВМС Украины в Одессе

По его словам, сегодня принимаются решительные меры по повышению боеспособности ВМС, о чем свидетельствует серийное строительство малых бронированных артиллерийских катеров, поступление новых и модернизация образцов вооружения и военной техники, работа по усовершенствованию системы базирования, возобновление военных городков.

Ранее сообщалось, что Администрация морских портов Украины собирается до 2021 года инвестировать в обновление флота своих филиалов 4,95 млрд грн.