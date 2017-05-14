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    Экономика

    Ремонт самого большого корабля ВМС Украины обойдется в 14,5 млн грн

    (обновлено: )15403
    В Черноморске корабль ремонтируют впервые. К работе присоединился и личный состав фрегата. Сейчас осуществляется замена бортовой арматуры, чистка и покраска корпуса корабля.
    Гетман Сагайдачный в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Самый большой корабль ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" будут ремонтировать, для чего его отправили в плавучий док Черноморского судоремонтного завода, сообщает "5 канал".

    Возвращение Гетмана Сагайдачного и Балты в Одессу
    Думская.net
    Возвращение "Гетмана Сагайдачного" и "Балты" в Одессу

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    Сообщается, что кораблю должны почистить нижнюю часть, осмотреть конструкции и корабельное оборудование.

    По данным канала, на ремонт из бюджета выделили 14,5 миллионов гривен.

    В Черноморске корабль ремонтируют впервые. К работе присоединился и личный состав фрегата. 

    "Из основных работ, которые сейчас проводятся, — замена бортовой арматуры, осуществление чистки и покраски корпуса корабля", — отметил старший помощник командира фрегата Алексей Корецкий.

    Напомним, ранее капитан первого ранга Военно-морских сил Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков считает, что будь у страны хотя бы пять подводных лодок, она бы "запросто победила" Черноморский флот РФ.

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