Ремонт самого большого корабля ВМС Украины обойдется в 14,5 млн грн

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Самый большой корабль ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" будут ремонтировать, для чего его отправили в плавучий док Черноморского судоремонтного завода, сообщает "5 канал".

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Сообщается, что кораблю должны почистить нижнюю часть, осмотреть конструкции и корабельное оборудование.

По данным канала, на ремонт из бюджета выделили 14,5 миллионов гривен.

В Черноморске корабль ремонтируют впервые. К работе присоединился и личный состав фрегата.

"Из основных работ, которые сейчас проводятся, — замена бортовой арматуры, осуществление чистки и покраски корпуса корабля", — отметил старший помощник командира фрегата Алексей Корецкий.

Напомним, ранее капитан первого ранга Военно-морских сил Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков считает, что будь у страны хотя бы пять подводных лодок, она бы "запросто победила" Черноморский флот РФ.