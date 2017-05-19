Самый большой корабль ВМС Украины сломался сразу после ремонта

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Военной прокуратурой Южного региона Украины выявлен факт выхода из строя дизельного двигателя фрегата Военно-морских сил ВСУ "Гетман Сагайдачный" вскоре после его ремонта, проведенного на выполнение государственного оборонного заказа, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило недостатки двигателя по гарантии в течение согласованного срока", — говорится в сообщении.

Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс грн.

Сейчас судебное разбирательство дела продолжается.

Ранее сообщалось, что на ремонт корабля было выделено из бюджета 14,5 миллионов гривен.