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    Самый большой корабль ВМС Украины сломался сразу после ремонта

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    Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило недостатки двигателя по гарантии в течение согласованного срока.
    Гетман Сагайдачный. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Военной прокуратурой Южного региона Украины выявлен факт выхода из строя дизельного двигателя фрегата Военно-морских сил ВСУ "Гетман Сагайдачный" вскоре после его ремонта, проведенного на выполнение государственного оборонного заказа, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

    Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный
    Министерство обороны Украины
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    "Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило недостатки двигателя по гарантии в течение согласованного срока", — говорится в сообщении.

    Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тыс грн.

    Сейчас судебное разбирательство дела продолжается.

    Ранее сообщалось, что на ремонт корабля было выделено из бюджета 14,5 миллионов гривен.

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