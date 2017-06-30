Большинство украинцев против виз с Россией – опрос

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Более половины жителей Украины не поддерживают возможное введение визового режима с РФ, следует из данных социологического опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра имени Разумкова, обнародованных в пятницу.

"Большинство населения Украины (51%) не поддерживают возможное введение визового режима с Россией", — говорится в пресс-релизе о результатах исследования. При этом идею введения визового режима поддерживают 33% опрошенных граждан, еще 16% респондентов не определились.

Поддерживают введение визового режима с Россией только в западном регионе Украины (60% поддерживают, 28% — нет), в остальных — преобладает негативное отношение к этой инициативе. В частности, в центральном регионе поддерживают визовый режим с Россией 28% граждан, не поддерживают — 53%, в южном — соответственно 14% и 62%, в восточном — 20% и 66%.

Опрос проводился с 9 по 13 июня по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего было опрошено 2018 совершеннолетних жителей. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Напомним, в середине апреля фракция "Народный фронт" требовала вернуться к вопросу введения визового режима с Россией после решения Европарламента об отмене виз для украинцев.

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Спикер ВР Андрей Парубий, комментируя ситуацию, отметил, что прежде чем выносить в сессионный зал вопрос о введении визового режима с Россией, надо завершить политические консультации и убедиться, что данное решение найдет поддержку в парламенте.