Полиция не знает, из какой страны велась кибератака

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Полиция Украины пока не располагает данными о том, из какой страны велась массированная кибератака, начавшаяся во вторник, заявил начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. В СНБО связывают атаку с российскими хакерами.

"Пока у нас нет данных, которые бы прямо или опосредованно указывали на происхождение именно этой атаки. Мы лишь можем, ссылаясь на определённые технические аспекты вируса, сказать, что он был разработан русскоязычными специалистами", — сказал Демедюк в интервью журналу "Фокус", обнародованному в пятницу.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк ранее также обвинил Россию в хакерских атаках, которым подверглись банки и госкомпании, при этом он не привел никаких доказательств.

Атаке вируса подвергся и ряд крупных российских компаний. Так, "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы. Кроме того, хакерской атаке подверглись информационные системы Evraz. Банк России заявил, что выявил хакерские атаки, направленные на системы российских кредитных организаций; в результате этих атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры.