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    Общество

    Полиция не знает, из какой страны велась кибератака

    (обновлено: )53
    В полиции сообщили, что пока что могут, ссылаясь на определённые технические аспекты вируса, сказать, что он был разработан русскоязычными специалистами.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Полиция Украины пока не располагает данными о том, из какой страны велась массированная кибератака, начавшаяся во вторник, заявил начальник департамента киберполиции Сергей Демедюк.

    Мощная хакерская атака в Украине
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    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. В СНБО связывают атаку с российскими хакерами.

    "Пока у нас нет данных, которые бы прямо или опосредованно указывали на происхождение именно этой атаки. Мы лишь можем, ссылаясь на определённые технические аспекты вируса, сказать, что он был разработан русскоязычными специалистами", — сказал Демедюк в интервью журналу "Фокус", обнародованному в пятницу.

    Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк ранее также обвинил Россию в хакерских атаках, которым подверглись банки и госкомпании, при этом он не привел никаких доказательств.

    Атаке вируса подвергся и ряд крупных российских компаний. Так, "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы. Кроме того, хакерской атаке подверглись информационные системы Evraz. Банк России заявил, что выявил хакерские атаки, направленные на системы российских кредитных организаций; в результате этих атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры.

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