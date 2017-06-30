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    Шкиряк заявил о причастности Клименко к кибератаке на Украину

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (74)

    (обновлено: )26
    Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк считает неслучайным, что кибератака произошла через программное обеспечение, установку которого ранее лоббировал бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.
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    Зорян Шкиряк
    УНИАН

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Кибератака в Украине, которая была организована российскими хакареми, провалилась, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

    При этом, по его словам, атака произошла через программное обеспечение, "навязанное" ранее бывший министерством доходов и сборов, которое возглавлял Александр Клименко. 

    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Le Figaro: кибератака Petya - первые факты и теневые зоны

    "Именно это программное обеспечение, через которое распространялся вирус, в свое время "минсдох" Клименко почти в принудительном порядке заставлял устанавливать украинский бизнес. Во время деятельности Клименко 2011-2013 годов. Совпадение ли это, что именно через это обеспечение нас атаковали русские", — заявил Шкиряк в эфире телеканала "1+1".

    Он также уверен, что атаки были произведены именно из РФ. 

    Глобальная атака вируса-вымогателя Petya во вторник, 27 июня, поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака началась около 11.00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По данным СМИ, на 18:00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

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    По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. 

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