В Донецкой области усилили меры безопасности

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. В Донецкой области в среду, 28 июня, для обеспечения правопорядка во время празднования Дня Конституции Украины усилили меры безопасности, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

"В рамках подготовки к празднованию государственного праздника увеличено количество нарядов на улицах городов и блокпостах. В мероприятиях задействовано максимальное количество личного состава, чтобы не допустить совершения преступлений и дестабилизации ситуации в праздничный день. К обеспечению безопасности людей привлечены работники криминальной полиции, бойцы корда и роты особого назначения ГУ НП в Донецкой области", — говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника управления уголовного розыска Романа Осуховского, такие меры связаны с информацией о запланированных диверсиях, провокациях на территории, подконтрольной Украине.

В области была создана ситуационная группа, которая будет отслеживать ситуацию, мониторить интернет-ресурсы, получать информацию от нарядов на маршрутах патрулирования и других служб для адекватного реагирования на все провокации.

Полиция также взяла под охрану стратегические объекты и основные транспортные развязки. Трассы в авторежиме патрулируют сотрудники отдела по обеспечению безопасности дорожного движения.

Напомним, в среду, 28 июня, Украина отмечает День Конституции.