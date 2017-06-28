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    Общество

    В Донецкой области усилили меры безопасности

    (обновлено: )15
    По данным полиции, в мероприятиях в честь Дня Конституции "задействовано максимальное количество личного состава, чтобы не допустить совершения преступлений и дестабилизации ситуации в праздничный день".
    Полиция Донецкой области
    police.dn.ua

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. В Донецкой области в среду, 28 июня, для обеспечения правопорядка во время празднования Дня Конституции Украины усилили меры безопасности, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области. 

    Рабочие занимаются сортировкой угля на нелегальной шахте в Торезе
    AP Photo/Mstyslav Chernov
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    "В рамках подготовки к празднованию государственного праздника увеличено количество нарядов на улицах городов и блокпостах. В мероприятиях задействовано максимальное количество личного состава, чтобы не допустить совершения преступлений и дестабилизации ситуации в праздничный день. К обеспечению безопасности людей привлечены работники криминальной полиции, бойцы корда и роты особого назначения ГУ НП в Донецкой области", — говорится в сообщении. 

    По словам заместителя начальника управления уголовного розыска Романа Осуховского, такие меры связаны с информацией о запланированных диверсиях, провокациях на территории, подконтрольной Украине.

    В области была создана ситуационная группа, которая будет отслеживать ситуацию, мониторить интернет-ресурсы, получать информацию от нарядов на маршрутах патрулирования и других служб для адекватного реагирования на все провокации.

    Полиция также взяла под охрану стратегические объекты и основные транспортные развязки. Трассы в авторежиме патрулируют сотрудники отдела по обеспечению безопасности дорожного движения.

    Напомним, в среду, 28 июня, Украина отмечает День Конституции.

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