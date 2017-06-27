Конфликт в Донбассе. Около 4 млн украинцев нуждаются в гумпомощи - ОБСЕ

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Почти 4 миллиона жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи из-за продолжающегося конфликта на востоке страны, заявил глава МИД Австрии — страны-председателя в ОБСЕ — Себастьян Курц.

Министр подчеркнул, что насилие в этом регионе продолжается, и "ни о каком прекращении огня речи не идёт".

"Мы уже вынуждены скорбеть о более чем 10 тысяч жертвах конфликта. Кроме того, 3,8 миллиона людей нуждаются в гуманитарной помощи", — сказал он, выступая на ежегодной обзорной конференции по безопасности.

Тем не менее, Курц выразил надежду, что ситуацию на востоке Украины все же удастся улучшить.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.