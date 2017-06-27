наверх
27.06.201712:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Конфликт в Донбассе. Около 4 млн украинцев нуждаются в гумпомощи - ОБСЕ

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (664)

    (обновлено: )39
    Глава МИД Австрии - страны-председателя в ОБСЕ - Себастьян Курц заявил, что насилие в Донбассе продолжается, и "ни о каком прекращении огня речи не идёт".
    Местные жители стоят в очереди во время раздачи бесплатного хлеба в Донецке, Украина
    REUTERS Igor Tkachenko

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Почти 4 миллиона жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи из-за продолжающегося конфликта на востоке страны, заявил глава МИД Австрии — страны-председателя в ОБСЕ — Себастьян Курц.

    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото
    DW: реинтеграция Донбасса - это гибридный мир

    Министр подчеркнул, что насилие в этом регионе продолжается, и "ни о каком прекращении огня речи не идёт".

    "Мы уже вынуждены скорбеть о более чем 10 тысяч жертвах конфликта. Кроме того, 3,8 миллиона людей нуждаются в гуманитарной помощи", — сказал он, выступая на ежегодной обзорной конференции по безопасности.

    Тем не менее, Курц выразил надежду, что ситуацию на востоке Украины все же удастся улучшить.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва вышел на свободу
    Дело Гужвы. Арест
    Взрыв авто в Киеве
    Криминал шагает по стране: взрыв в Киеве
    "Мусорное" вече во Львове
    Невыносимый мусор Львова
    Пресс-конференция Андрея Парубия
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против