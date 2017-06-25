Украина празднует День молодежи

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В Украине в последнее воскресенье июня молодые люди отмечают День молодежи. В этом году праздник пришелся на 25 июня.

Напомним, еще 7 февраля 1958 года указом Президиума "Об установлении Дня советской молодежи" был учрежден "День советской молодежи".

После распада СССР первый президент независимой Украины Леонид Кравчук указом "О Дне молодежи" назначил его празднование также на последнее воскресенье первого летнего месяца.

Традиционно в этот день Кабмин вручает 60 премий.

Также во всех городах Украины организовываются мероприятия в честь молодежи: фестивали, кинопоказы, конкурсы и состязания, выставки и конференции.

Как сообщалось ранее, из опрошенной молодежи Украины 671 человек (67%) хотят остаться жить в Украине, а остальные 329 человек (33%) – хотели бы уехать жить за границу. Несмотря на то, что в США украинцам все еще нужны визы, 111 человек хотели бы эмигрировать в эту страну, а 218 — в Европу.