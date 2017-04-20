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    Гройсман приведет в правительство 1000 молодых кадров

    (обновлено: )7502
    По словам Гройсмана, молодые госслужащие получат достойную заработную плату за счет поддержки международных партнеров и станут проводниками эффективных решений для реформирования страны.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что привлечет в правительственные структуры 1000 молодых кадров для повышения эффективности государственного управления.

    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Я хочу привести в правительство 1000 новых агентов изменений", — сказал он в ходе встречи со студентами Киево-Могилянской академии в Киеве.

    По словам Гройсмана, молодые госслужащие получат достойную заработную плату за счет поддержки международных партнеров и станут проводниками эффективных решений для реформирования страны.

    Ранее Гройсман заявил, что правительственная команда нуждается в усилении.

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