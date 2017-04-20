Гройсман приведет в правительство 1000 молодых кадров

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что привлечет в правительственные структуры 1000 молодых кадров для повышения эффективности государственного управления.

"Я хочу привести в правительство 1000 новых агентов изменений", — сказал он в ходе встречи со студентами Киево-Могилянской академии в Киеве.

По словам Гройсмана, молодые госслужащие получат достойную заработную плату за счет поддержки международных партнеров и станут проводниками эффективных решений для реформирования страны.

Ранее Гройсман заявил, что правительственная команда нуждается в усилении.