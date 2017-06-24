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    Аналитика и комментарии

    Треть молодежи желает навсегда покинуть Украину

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (602)

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    Треть молодых людей хотели бы эмигрировать из Украины, но главную опасность таит в себе трудовая миграция, вследствие которой молодежь впоследствии действительно будет оставаться на ПМЖ за границей.
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    УНИАН

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    В связи с введением с 11 июня 2017 года безвизового режима для Украины с Европейским союзом образовательная компания "Династия Украина" решила узнать, подтолкнул ли "безвиз" к мыслям об эмиграции. Было опрошено тысяча человек в возрасте от 21 до 35 лет.

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    Из всех опрошенных 671 человек (67%) хотят остаться жить в Украине, а остальные 329 человек (33%) – хотели бы уехать жить за границу. Несмотря на то, что в США украинцам все еще нужны визы, 111 человек хотели бы эмигрировать в эту страну, а 218 — в Европу. 

    "Мы слышим разные мнения, о том, что люди хотят уехать, или остаться. И мы решили убедиться сами. Пусть это не всеукраинскийопрос, но все же он дает представление о настроениях молодых украинцев. В двух словах можно сказать, что все хотят ездить, летать без границ, учиться, подниматьсвою квалификацию, посмотреть мир, и даже пожить какое-то продолжительное время, но после, большинство хочет вернуться. Вернуться и строить, развивать Украину. "Зачем куда-то переезжать? Украина — есть Европа", — вот, что мы слышали от людей", — прокомментировал результаты опросагенеральный директор ОК "Династия Украина" Федор Мартынов.

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    Одного желания мало

    По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, данный опрос не является репрезентативным и показывает лишь то, что из конкретных тысячи человек, треть хотели бы куда-то переехать, но хотеть не означает быть готовым к эмиграции.

    "Если смотреть глобально, ни один социологический опрос никогда и никому не может показать готовность к действиям. Соцопрос может показать определенную предрасположенность и возможный выбор. Тем не менее, результаты данного опроса, в принципе, достаточно сильно коррелируют с массой других аналогичных опросов и нормальных социсследований, которые показывают, что достаточно большое количество молодых людей выражают свое желание уехать из Украины либо временно, либо навсегда. И я бы не рассматривал это отдельно", — сказал Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

    Проблемы начнутся лет через пять

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    Эксперт напомнил, что на данный момент правительство Польши и Венгрии активизируют свою работу по информационной, и не только, кампании относительно трудоустройства украинцев. В частности Польша недавно упростила трудоустройство украинцев на сезонные работы – теперь такое разрешение могут предоставлять не главы воеводств, а старосты поветов.

    "Эмигрировать просто так никакая молодежь никуда не может по одной простой причине – у нее на это нет средств. В реальности процесс происходит очень просто: сначала человек выезжает на работу, потом работает "пятилеточку", обзаводится связями, деньгами, знанием языка, и только после этого принимает для себя решение", — пояснил эксперт.

    В связи с этим эксперт прогнозирует, что данные настроения молодежи станут проблемой для Украины как для государства в среднесрочной перспективе. 

    "Когда молодые люди, выехавшие на работу в Евросоюз, там обживутся, обрастут связями и примут для себя решение не возвращаться в Украину. Но все начинается либо с учебы, либо с работы за границей. Причем отмечу, что граждане, которые там учатся, а не работают, в большинстве случаев возвращаются обратно, потому что  учеба сама по себе — всего лишь замечательное времяпрепровождение юношей и девушек, а работа – это выбор жизненного пути и социализация на месте", — сказал Гаврилечко.

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