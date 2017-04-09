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    Пакистанка станет самым молодым послом мира ООН

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    Генсек всемирной организации Антониу Гутерриш выбрал 19-летнюю девушку, поскольку ее мужественный активизм, когда ей в 2012 году удалось выжить после нападения талибов, воодушевил множество людей по всему миру.
    Малала Юсуфзай
    wikipedia

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Пакистанка Малала Юсуфзай, которая осталась жива после нападения боевиков из группировки "Техрик-и-талибан Пакистан", станет самым молодым послом мира ООН, передает Deutsche Welle.

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    Как сообщил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш выбрал 19-летнюю девушку, поскольку ее мужественный активизм, когда ей в 2012 году удалось выжить после нападения талибов, воодушевил множество людей по всему миру.

    "Даже перед лицом серьезной опасности Малала Юсуфзай продемонстрировала непоколебимую приверженность правам женщин, девочек и других групп населения", — сказал Гутерриш. 

    Официальная церемония вступления пакистанки в эту должность состоится 10 апреля.

    Малала Юсуфзай с 11 лет писала в блоге Би-би-си о том, как изменилась ее жизнь после прихода талибов в долину Сват и открыто выступала за право девочек ходить в школу. В 2012 году она возвращалась домой из школы в школьном автобусе. Транспортное средство было остановлено талибами. После того как боевики установили ее личность, на пакистанку было совершено покушение. Ей удалось выжить и впоследствии пришлось пройти длительное лечение в Великобритании.

    В 2013 году активистке была вручена премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. В 2014 году Малала Юсуфзай за "борьбу с угнетением молодых людей и за их право на образование" была удостоена Нобелевской премии мира и стала самым юным лауреатом за всю историю этой награды.

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