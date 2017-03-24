В Индии 12-летний подросток стал самым молодым отцом в стране

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КИЕВ, 24 мар – РИА Новости Украина. Двенадцатилетний подросток из штата Керала признан самым молодым отцом в Индии, сообщает в пятницу издание Indian Express.

Ребенок у керальца родился еще в ноябре 2016 года в городе Коччи. Тогда 17-летняя мать заявила, что отцом является именно он. Как сообщил представитель полиции С. Джайакришнан, анализ ДНК ребенка и подростка подтвердил его отцовство.

На основании заявления девушки подросток был задержан в прошлом году полицией по подозрению в изнасиловании в рамках закона о защите детей от преступлений сексуального характера, но позже был отпущен под залог. Его дело будет рассматривать комиссия по ювенальной юстиции.

Детали о личностях молодых родителей не приводятся в соответствии с местным законодательством. Известно лишь, что они приходятся друг другу кузенами и живут по соседству.

В 2013 году сообщалось о жителе Новой Зеландии, который стал отцом в 11 лет. Кроме того, в последние годы получали известность неоднократные случаи отцовства в возрасте 12 лет в разных странах мира, в том числе и в России.

Ранее сообщалось, что обладательница премии "Оскар" американская актриса Натали Портман родила второго ребенка, девочку.