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    Французская актриса Леа Сейду родила первенца

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    Леа Сейду, всемирную популярность которой принесла роль подруги Джеймса Бонда в фильме "Спектр", родила мальчика. Счастливые родители назвали своего первенца Жоржем.
    Актриса Леа Сейду
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Французская актриса Леа Сейду, одна из подруг агента 007, родила первенца, пишет журнал Paris Match.

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    Сообщается, что ребенок родился 19 января. Сейду и ее партнер Андре Мейер решили назвать мальчика Жоржем.

    О своей беременности 31-летняя актриса объявила на кинофестивале в Торонто в сентябре перед премьерой фильма "Это всего лишь конец света", где актриса сыграла одну из ролей.

    Сейду известна как исполнительница роли подруги Джеймса Бонда в 24-м фильме о приключениях агента 007 "Спектр" (2015). Также актриса сыграла предводительницу банды социальных отщепенцев в картине "Лобстер" и художницу-лесбиянку в драме "Жизнь Адель". За эту роль она получила Золотую пальмовую ветвь как лучшая актриса на фестивале в Канне.

    Ранее сообщалось, что народная артистка Украины Екатерина Бужинская в одном из столичных роддомов родила двойню — мальчика и девочку.

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