Французская актриса Леа Сейду родила первенца

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Французская актриса Леа Сейду, одна из подруг агента 007, родила первенца, пишет журнал Paris Match.

Сообщается, что ребенок родился 19 января. Сейду и ее партнер Андре Мейер решили назвать мальчика Жоржем.

О своей беременности 31-летняя актриса объявила на кинофестивале в Торонто в сентябре перед премьерой фильма "Это всего лишь конец света", где актриса сыграла одну из ролей.

Сейду известна как исполнительница роли подруги Джеймса Бонда в 24-м фильме о приключениях агента 007 "Спектр" (2015). Также актриса сыграла предводительницу банды социальных отщепенцев в картине "Лобстер" и художницу-лесбиянку в драме "Жизнь Адель". За эту роль она получила Золотую пальмовую ветвь как лучшая актриса на фестивале в Канне.

Ранее сообщалось, что народная артистка Украины Екатерина Бужинская в одном из столичных роддомов родила двойню — мальчика и девочку.