Видео трагедии с матерью и ребенком в Киеве. Аудитория 21+

Что именно побудило женщину лишить жизни себя и своего сына, пока не известно.

Соседи говорят, что погибшая жила с мужчиной, они порой ссорились, выпивали. По слухам, женщина ходила к психологу, в целом она была спокойной и приветливой. К тому же выяснилось, что работала погибшая помощницей судьи в Верховном суде Украины.

Внимание! Видео содержит сцены, которые могут навредить вашей психике.

Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 21-летнего возраста, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Кадры доступны по ссылке.

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