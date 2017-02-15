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    Видео трагедии с матерью и ребенком в Киеве. Аудитория 21+

    (обновлено: )362
    В Киеве 31-летняя женщина выбросила из окна седьмого этажа маленького сына, двух домашних кошек и бросилась вслед за ними. Трагедия произошла неподалеку от столичных Осокорков.
    Видео трагедии с матерью и ребенком в Киеве. Аудитория 21+
    HipHop Events/Youtube/Скриншот

    Что именно побудило женщину лишить жизни себя и своего сына, пока не известно.

    Соседи говорят, что погибшая жила с мужчиной, они порой ссорились, выпивали. По слухам, женщина ходила к психологу, в целом она была спокойной и приветливой. К тому же выяснилось, что работала погибшая помощницей судьи в Верховном суде Украины.

    Внимание! Видео содержит сцены, которые могут навредить вашей психике.

    Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 21-летнего возраста, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

    Кадры доступны по ссылке.

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