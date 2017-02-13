Трехлетний мальчик, выброшенный матерью с 7 этажа в Киеве, умер - СМИ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Трехлетний Ваня, выброшенный матерью в воскресенье, 12 февраля, утром с 7 этажа в Киеве, скончался в реанимации 7 больницы, сообщил основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов в Facebook.

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"Чуда не произошло. Моментальная реакция полиции, профессионализм врачей скорой и реаниматологов лишь отсрочили смерть. Приносим искренние соболезнования родственникам малыша", — написал Антонов.

Буквально, за час до этого сообщения, Антонов писал, что ребенок жив, в критическом состоянии. "У него тяжелая черепно-мозговая травма, катотравма, информации по динамике нет, говорят только родственникам. Родные к нам не обращались", — написал журналист.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе столицы женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, кота, затем выпрыгнула сама. Происшествие случилось на улице Срибнокильской, 12. Женщина погибла на месте. Ребенка увезли в реанимацию. О мотивах женщины неизвестно. Трехлетний мальчик находился в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба местной полиции.