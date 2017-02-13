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    Аналитика и комментарии

    Соцсети разбирались, кто и за что избил Виту Заверуху

    (обновлено: )43840
    Скандальная Вита Заверуха – опять в центре внимания отечественных СМИ. Девушку, обвиняемую в убийстве милиционеров, и ее парня жестоко избили в Киеве. Эта новость всполошила немало украинцев – что же пишут они по этому поводу в соцсетях?
    Виту Заверуху избили националисты
    Facebook Олесь Невидоменко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Недавно покинувшая стены СИЗО скандально известная активистка Вита Заверуха, обвиняемая в убийстве двух полицейских, снова попала в передрягу. В столице Виту и ее парня Олеся Черняка избили! 

    Виту Заверуху избили националисты
    Facebook Олесь Невидоменко
    Националисты пошли друг против друга. Об избиении Заверухи и ее бойфренда

    По словам бойфренда Заверухи, сделали это некие националисты из группировки "С14". Также Черняк сообщил и о причине конфликта, дескать, он возник из-за текста благодарности Заверухи в соцсетях тем, кто помогал ее освобождению из тюрьмы. 

    "С14 говорит, что это лишь их заслуга, что я на свободе…", – написала в Facebook сама пострадавшая, попутно отметив следующее: "меня бить не хотели, я сама влезла в драку". 

    Представители организации С14, которые, по словам пострадавших, избили пару, заявили, что не трогали Заверуху. В С14 предположили, что девушка могла получить травмы, когда убегала вместе со своим парнем: "она могла поскользнуться, поскольку ходит на каблуках". 

    Однако и на этом бурные обсуждения столичных приключений неустрашимой украинской Заверухи не иссякли, дополняясь все новыми комментариями и версиями случившегося.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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