Соцсети разбирались, кто и за что избил Виту Заверуху

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Недавно покинувшая стены СИЗО скандально известная активистка Вита Заверуха, обвиняемая в убийстве двух полицейских, снова попала в передрягу. В столице Виту и ее парня Олеся Черняка избили!

По словам бойфренда Заверухи, сделали это некие националисты из группировки "С14". Также Черняк сообщил и о причине конфликта, дескать, он возник из-за текста благодарности Заверухи в соцсетях тем, кто помогал ее освобождению из тюрьмы.

"С14 говорит, что это лишь их заслуга, что я на свободе…", – написала в Facebook сама пострадавшая, попутно отметив следующее: "меня бить не хотели, я сама влезла в драку".

Представители организации С14, которые, по словам пострадавших, избили пару, заявили, что не трогали Заверуху. В С14 предположили, что девушка могла получить травмы, когда убегала вместе со своим парнем: "она могла поскользнуться, поскольку ходит на каблуках".

Однако и на этом бурные обсуждения столичных приключений неустрашимой украинской Заверухи не иссякли, дополняясь все новыми комментариями и версиями случившегося.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook