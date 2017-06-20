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    Общество

    Во Львов в среду отправится комиссия решать проблему с мусором

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (315)

    (обновлено: )42
    Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что отправил во Львов вице-премьер-министра по региональному развитию и ЖКХ Геннадия Зубко, который возглавит комиссию Минэкологии.
    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман в среду направит во Львов рабочую группу во главе с министром регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадием Зубко решать проблему с мусором в городе.

    Львов утопает в мусоре
    Украинское фото
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    "Завтра я направляю туда вице-премьер-министра по региональному развитию и ЖКХ Геннадия Зубко, который возглавит комиссию Минэкологии, ГСЧС, — заявил Гройсман, передает "112 Украина".

    "Вчера вечером я дал поручение Олегу Синютке, главе администрации, организовать встречу с мэрами. Будем просить их, чтобы они помогли и приняли мусор из Львова на временной основе. Задача группы, которую направляю во Львовскую область, совместно с председателем ОГА помочь очистить Львов от мусора", — отметил он.

    Городской совет Львова ранее обратился к украинским властям, в том числе премьеру Украины Владимиру Гройсману, с просьбой объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за сложностей с вывозом мусора. После этого премьер раскритиковал Садового за нежелание решить проблему с вывозом городского мусора и призвал его не спекулировать на этой теме, решая вопрос своими силами.

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