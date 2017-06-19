Мэр Львова не способен решить проблему мусора - Гройсман

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вынужден в очередной раз помогать Львову решать "мусорную проблему" в связи с тем, что мэр города — Андрей Садовый — не способен этого сделать.

Читайте также — Гей-парад в Киеве: "слава Украине" радикалам не помогла

"Если Львовский городской голова не способен решить проблему мусора, то львовяне не должны от этого страдать! Надо объединять усилия и еще раз помогать жителям Львова", — написал Гройсман на своей станице в Facebook.

"Сегодня несколько раз говорил по ситуации с председателем ОГА Олегом Синюткой. Договорились, что завтра он соберет городских голов области и попросит их в очередной раз прийти на помощь львовянам. Вице-премьеру Геннадию Зубко поручу завтра также поработать с председателями ОГА и мэрами других областей", — добавил премьер.

Он также сообщил, что во Львове сейчас находится и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая оценит эпидемиологическую ситуацию.

Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Как сообщалось, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн. На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.

Читайте также — Гастроли львовского мусора по стране: селяне обещают поджигать мусоровозы

Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.