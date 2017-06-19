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    Мэр Львова не способен решить проблему мусора - Гройсман

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (309)

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    Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что и.о. министра здравоохранения Украины находится во Львове, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию в областном центре.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вынужден в очередной раз помогать Львову решать "мусорную проблему" в связи с тем, что мэр города — Андрей Садовый — не способен этого сделать. 

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    "Если Львовский городской голова не способен решить проблему мусора, то львовяне не должны от этого страдать! Надо объединять усилия и еще раз помогать жителям Львова", — написал Гройсман на своей станице в Facebook.

    "Сегодня несколько раз говорил по ситуации с председателем ОГА Олегом Синюткой. Договорились, что завтра он соберет городских голов области и попросит их в очередной раз прийти на помощь львовянам. Вице-премьеру Геннадию Зубко поручу завтра также поработать с председателями ОГА и мэрами других областей", — добавил премьер.

    Он также сообщил, что во Львове сейчас находится и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая оценит эпидемиологическую ситуацию.

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    FRANCOIS GUILLOT / AFP
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    Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

    Как сообщалось, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн. На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.

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    Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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