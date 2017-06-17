Власти выделили на ремонт столовых ВСУ 150 млн грн

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. В 25 воинских частях ВСУ начался ремонт и переоснащение столовых в рамках реализации реформы питания личного состава, сообщил на своей странице в Facebook внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

По его словам, на столово-ремонтные цели в 2017 году выделено около 150 млн грн.

"25 столовых в 25 воинских частях. Где-то демонтируют старое оборудование, где-то отдирают старую плитку. Где-то что-то белят, а где-то кладут кладку. Где-то штукатурят, а где-то ставят окна. Это первый раз за все годы существования ВСУ. Это первый год, когда на ремонт и оснащение столовых тратят деньги в фундаментальных объемах — почти 150 млн грн только за этот год", — заявил он.

facebook.com/yuri.biriukov Ремонт столовых ВСУ

Ранее Военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире "ГС", что за два года ВСУ удалось восполнить некомплект бойцов, которые были демобилизованы, за счет тех, кто пришел на службу по контракту.