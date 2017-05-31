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    ВСУ сообщили, когда начнется призыв офицеров запаса

    (обновлено: )17203
    Как сообщили в ВСУ, сейчас приказ о начале призыва офицеров находится в Министерстве юстиции на государственной регистрации, ориентировочно к концу недели он должен быть зарегистрирован.
    Украинский военный
    zhitomir.info

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В ближайшие недели стартует призыв офицеров запаса в армию, сообщает ВВС со ссылкой на представителя управления по связям с общественностью ВСУ Юзефа Венсковича.

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    "Сейчас приказ находится в министерстве юстиции на государственной регистрации. Ориентировочно к концу недели он должен быть зарегистрирован. Дальше будет процедура предоставления соответствующих распоряжений в военкоматы — это также займет один-два дня. То есть через неделю-две начнется призыв офицеров запаса", — пояснил Венскович.

    На вопрос о том, сколько офицеров будут набирать, он отметил, что "количество невелико, о тысячах речь не идет". По его словам, будут призывать офицеров по дефицитным военным специальностям.

    Накануне Минобороны сообщило, что министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о порядке призыва офицеров запаса на военную службу в 2017 году, документ отправлен в министерство юстиции и после утверждения вступит в силу. Согласно приказу, могут быть призваны лица в возрасте до 43 лет, которые прошли полный курс военной подготовки по программе офицеров запаса и окончивших военные кафедры.

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