наверх
19.05.201711:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Интервью

    С комплектацией частей ВСУ остаются проблемы – Жданов

    (обновлено: )120
    Военный эксперт Олег Жданов заявил в эфире "ГС", что за два года ВСУ удалось восполнить некомплект бойцов, которые были демобилизованы, за счет тех, кто пришел на службу по контракту.
    Олег Жданов. Архивное фото
    Голос Столицы

    РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

    С начала года около 13 тысяч военнослужащих подписали контракт с Вооруженными силами Украины. В это число входят около тысячи офицеров запаса, что в пять раз больше, чем за этот же промежуток времени два года назад.

    Такие данные Министерства обороны обнародовало недавно. В то же время, в ведомстве напомнили, что в прошлом году контракт с Вооруженными силами Украины подписали почти 70 тысяч военнослужащих, из них 7,5 тысяч — офицеры.

    Читайте также: Генералу Назарову – 7 лет тюрьмы: приговор не окончательный?

    Ситуацию с укомплектованием украинских вооруженных сил прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

    Можно ли говорить о том, что в текущем году мало военнослужащих подписали контракты с ВСУ?

    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова
    Отказ от мобилизации обнажил тысячу проблем ВСУ – Жданов

    — Если прибавить прошлый год и этот год, то мы получим примерно цифру в 83 тысячи. И сейчас мы вышли на ту численность личного состава, которая ушла по мобилизации из рядов вооруженных сил. То есть некомплект уменьшается, медленно очень, правда, но уменьшается. И на сегодняшний день потребность в личном составе остается. И довольно еще большая. Есть части, которые имеют довольно низкую степень укомплектованности. Порядка 60-70%, даже меньше. Призыв на сегодняшний день, к счастью, остается стабильным и там призывают порядка где-то десять тысяч человек по срочной службе. Это для обеспечения жизнедеятельности частей, которые проходят службу в пунктах постоянной дислокации и не попадают в зону АТО. Поэтому эта цифра тоже стабильна на сегодняшний день.

    Эти 10 тысяч молодых людей, которые не принимают участие в АТО, проходят подготовку, чтобы быть готовыми в случае чего?

    — Конечно же, все, что не касается, допустим, несения службы во внутреннем наряде или караульной службы, они привлекаются к проведению занятий, они проходят специальную подготовку в том числе. И вполне возможно, что даже попадают на полигон на боевые стрельбы. Поэтому они как солдаты полноценно получают все образование в рядах вооруженных сил. Просто их служба связана больше с несением, допустим, караульной или внутренней службы.

    Кто эти офицеры, которые подписали контракты? Это офицеры запаса, выпускники вузов или офицеры, которые ранее уволились из ВСУ?

    — И то, и другое. Тут можно примерно говорить про 50 на 50. Дело в том, что если мы так посмотрим, за 25 лет независимости наши вузы подготовили порядка двух миллионов человек, которые прошли через военные кафедры. Поэтому процент людей, которые имеют первичное офицерское звание, и находятся в запасе, вполне возможно, что на сегодняшний день подпишут контракт и станут в ряды вооруженных сил. Поэтому эту цифру можно делить примерно напополам.

    Как бы вы оценили подготовку офицеров запаса через военные кафедры, которая происходила на протяжении последних десяти лет?

    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP
    WSJ: Украина и прямое участие США в переговорах по Донбассу

    — У нас этот процесс пущен на самотек. Дело в том, что Минобороны через Минобразования должно регулировать количество военных кафедр и количество людей, набираемых на эти кафедры. Они должны покрывать, частично покрывать некомплект офицерами, который не обеспечивают военные училища. Но у нас таковых нет. У нас есть один комплексный институт сухопутных войск или профильных родов войск. И либо, и создавать резерв офицеров для резервной армии. И то, и другое. И это должно четко регулироваться государством. На сегодняшний день у нас просто каждый уважающий себя вуз открывает военную кафедру и использует это как дополнительный источник доходов. Потому что обучение на военной кафедре, как мы знаем, платное.

    При этом там нет централизованных программ обучения, согласованных с Минобороны?

    — Нет, программы есть, но они очень старые и давно не корректировались. Фактически кафедру можно приравнять к начальной военной подготовке. То есть они дают основы военной службы и частично занимаются по специальности, профильной подготовкой. Но о практической подготовке, особенно с боевой стрельбой, тут говорить вообще не приходится. Даже единичные занятия, которые проводятся на военной технике.

    Каких специалистов профессиональных офицерского состава не хватает в ВСУ?

    Министр обороны Степан Полторак
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Мы помним о вас. Офицеров запаса призывают вернуться в армию

    — Когда мы развернули армию до 250 тысяч, к сожалению, в генштабе не подумали о том, что надо развернуть хотя бы профильные военные училища, для того чтобы укомплектовать такую большую армию. Хотя бы, может быть, на особый период. И на сегодняшний день возник голод кадров в плане младшего офицерского состава. Командиров взводов, их катастрофически не хватает, причем что в пехоте, что у танкистов, что артиллеристов. Везде. Сейчас надо просто заполнить должности младших офицеров.

    Офицерский состав сейчас привлекается в ряды ВСУ только на контрактной основе?

    — Офицеры запаса будут призываться как солдаты-срочники, за исключением, что они будут размещены на офицерских должностях и оплата будет соответственно на уровне офицерского денежного довольствия. А все остальные подписывают контракт и служат исключительно на контрактной основе. Я вам скажу, что сейчас и те, кого призовут из офицеров запаса в ряды ВСУ, с ними тоже будет проводиться работа с целью подписания контрактов. Их постараются уговорить подписать контракт с ВСУ и остаться служить дальше.

    Какие отсрочки предусмотрены для офицеров запаса в связи с этим призывом?

    — Точно такие же, как и для солдат срочной службы. Это наличие двух детей, беременная жена, состояние здоровья, и по-моему, если мужчина единственный кормилец. Это надо уточнить в законе. Они пользуются теми же самыми льготами по отсрочке, как и солдаты-срочники.

    Ранее Наталья Воронкова в эфире "ГС" подчеркнула, что формирование неприкосновенного военного запаса связано с пожарами на складах возле Балаклеи.

    Также военный эксперт Олег Жданов в эфире Голоса Столицы заявил, что добровольческое движение свидетельствует о готовности общества быть самостоятельным и независимым.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вконтакте
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка