С комплектацией частей ВСУ остаются проблемы – Жданов

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

С начала года около 13 тысяч военнослужащих подписали контракт с Вооруженными силами Украины. В это число входят около тысячи офицеров запаса, что в пять раз больше, чем за этот же промежуток времени два года назад.

Такие данные Министерства обороны обнародовало недавно. В то же время, в ведомстве напомнили, что в прошлом году контракт с Вооруженными силами Украины подписали почти 70 тысяч военнослужащих, из них 7,5 тысяч — офицеры.

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Ситуацию с укомплектованием украинских вооруженных сил прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Можно ли говорить о том, что в текущем году мало военнослужащих подписали контракты с ВСУ?

— Если прибавить прошлый год и этот год, то мы получим примерно цифру в 83 тысячи. И сейчас мы вышли на ту численность личного состава, которая ушла по мобилизации из рядов вооруженных сил. То есть некомплект уменьшается, медленно очень, правда, но уменьшается. И на сегодняшний день потребность в личном составе остается. И довольно еще большая. Есть части, которые имеют довольно низкую степень укомплектованности. Порядка 60-70%, даже меньше. Призыв на сегодняшний день, к счастью, остается стабильным и там призывают порядка где-то десять тысяч человек по срочной службе. Это для обеспечения жизнедеятельности частей, которые проходят службу в пунктах постоянной дислокации и не попадают в зону АТО. Поэтому эта цифра тоже стабильна на сегодняшний день.

Эти 10 тысяч молодых людей, которые не принимают участие в АТО, проходят подготовку, чтобы быть готовыми в случае чего?

— Конечно же, все, что не касается, допустим, несения службы во внутреннем наряде или караульной службы, они привлекаются к проведению занятий, они проходят специальную подготовку в том числе. И вполне возможно, что даже попадают на полигон на боевые стрельбы. Поэтому они как солдаты полноценно получают все образование в рядах вооруженных сил. Просто их служба связана больше с несением, допустим, караульной или внутренней службы.

Кто эти офицеры, которые подписали контракты? Это офицеры запаса, выпускники вузов или офицеры, которые ранее уволились из ВСУ?

— И то, и другое. Тут можно примерно говорить про 50 на 50. Дело в том, что если мы так посмотрим, за 25 лет независимости наши вузы подготовили порядка двух миллионов человек, которые прошли через военные кафедры. Поэтому процент людей, которые имеют первичное офицерское звание, и находятся в запасе, вполне возможно, что на сегодняшний день подпишут контракт и станут в ряды вооруженных сил. Поэтому эту цифру можно делить примерно напополам.

Как бы вы оценили подготовку офицеров запаса через военные кафедры, которая происходила на протяжении последних десяти лет?

— У нас этот процесс пущен на самотек. Дело в том, что Минобороны через Минобразования должно регулировать количество военных кафедр и количество людей, набираемых на эти кафедры. Они должны покрывать, частично покрывать некомплект офицерами, который не обеспечивают военные училища. Но у нас таковых нет. У нас есть один комплексный институт сухопутных войск или профильных родов войск. И либо, и создавать резерв офицеров для резервной армии. И то, и другое. И это должно четко регулироваться государством. На сегодняшний день у нас просто каждый уважающий себя вуз открывает военную кафедру и использует это как дополнительный источник доходов. Потому что обучение на военной кафедре, как мы знаем, платное.

При этом там нет централизованных программ обучения, согласованных с Минобороны?

— Нет, программы есть, но они очень старые и давно не корректировались. Фактически кафедру можно приравнять к начальной военной подготовке. То есть они дают основы военной службы и частично занимаются по специальности, профильной подготовкой. Но о практической подготовке, особенно с боевой стрельбой, тут говорить вообще не приходится. Даже единичные занятия, которые проводятся на военной технике.

Каких специалистов профессиональных офицерского состава не хватает в ВСУ?

— Когда мы развернули армию до 250 тысяч, к сожалению, в генштабе не подумали о том, что надо развернуть хотя бы профильные военные училища, для того чтобы укомплектовать такую большую армию. Хотя бы, может быть, на особый период. И на сегодняшний день возник голод кадров в плане младшего офицерского состава. Командиров взводов, их катастрофически не хватает, причем что в пехоте, что у танкистов, что артиллеристов. Везде. Сейчас надо просто заполнить должности младших офицеров.

Офицерский состав сейчас привлекается в ряды ВСУ только на контрактной основе?

— Офицеры запаса будут призываться как солдаты-срочники, за исключением, что они будут размещены на офицерских должностях и оплата будет соответственно на уровне офицерского денежного довольствия. А все остальные подписывают контракт и служат исключительно на контрактной основе. Я вам скажу, что сейчас и те, кого призовут из офицеров запаса в ряды ВСУ, с ними тоже будет проводиться работа с целью подписания контрактов. Их постараются уговорить подписать контракт с ВСУ и остаться служить дальше.

Какие отсрочки предусмотрены для офицеров запаса в связи с этим призывом?

— Точно такие же, как и для солдат срочной службы. Это наличие двух детей, беременная жена, состояние здоровья, и по-моему, если мужчина единственный кормилец. Это надо уточнить в законе. Они пользуются теми же самыми льготами по отсрочке, как и солдаты-срочники.

Ранее Наталья Воронкова в эфире "ГС" подчеркнула, что формирование неприкосновенного военного запаса связано с пожарами на складах возле Балаклеи.

Также военный эксперт Олег Жданов в эфире Голоса Столицы заявил, что добровольческое движение свидетельствует о готовности общества быть самостоятельным и независимым.