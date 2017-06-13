С начала года украинцев оштрафовали на 500 млн грн

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. С началагода полиция составила 46 тысяч административных протоколов и оштрафовала граждан на 500 миллионов гривен за вождение в нетрезвом виде, сообщил на своей странице в Facebook руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

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"С начала года составлено 46 270 админпротоколов на пьяных за рулем — минимум 10 200 гривен штрафа за каждый. И почти 500 млн гривен в государственную казну", — сообщил он.

Информацию о рассмотрении судами указанных админпротоколов и взыскании штрафов в государственный бюджет Князев не предоставил.

Как сообщалось ранее, сервис онлайн-заказа такси Uber может быть оштрафован на 1,13 миллиона долларов за пьяных водителей в Калифорнии.