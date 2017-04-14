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    Uber намерены оштрафовать на $1 млн за пьяных водителей в Калифорнии - СМИ

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    Отдел по защите прав потребителей комиссии по коммунальным предприятиям Калифорнии выявил, что из 154 рассмотренных им жалоб клиентов 151 касалась пьяных водителей. Только в 21 из этих случаев Uber провел какое-либо расследование.
    Приложение мобильного телефона с сервисом такси Uber
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Сервис онлайн-заказа такси Uber может быть оштрафован на 1,13 миллиона долларов за пьяных водителей в Калифорнии, сообщает агентство Рейтер.

    Такси. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Компании неоднократно не удавалось оперативно разобраться с проблемой пьяных водителей в Калифорнии, когда пассажиры заявляли об этом, сообщает агентство. Отмечается, что государственные органы могут обязать сервис заплатить штраф в 1,13 миллиона долларов.

    Отдел по защите прав потребителей комиссии по коммунальным предприятиям Калифорнии выявил, что из 154 рассмотренных им жалоб клиентов 151 касалась пьяных водителей. Только в 21 из этих случаев Uber провел какое-либо расследование, пишет агентство.

    "Мы бескомпромиссны к любым нарушениям", — приводит агентство слова представителя Uber Евы Беренд (Eva Behrend).

    Uber — онлайн-сервис, позволяющий заказать такси через сайт или мобильное приложение. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско (США, Калифорния).

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