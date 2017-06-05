Пятикратный чемпион НБА арестован после аварии в пьяном виде - СМИ

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КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Дерек Фишер арестован в США после того, как попал в автомобильную аварию, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TMZ.

Инцидент произошел в одном из районов Лос-Анджелеса утром в воскресенье. Автомобиль, за рулем которого находился Фишер, врезался в бетонное ограждение, после чего опрокинулся на крышу, заблокировав две полосы. В автомобиле вместе с бывшим баскетболистом, завершившим карьеру в 2014 году, находилась его подруга актриса Глория Гован, оба они не пострадали. Фишер был арестован и заключен под стражу после прохождение теста на состояние алкогольного опьянения.

Фишер провел в НБА 18 сезонов в качестве игрока, выступая за "Лейкерс", с которыми он пять раз становился чемпионом, "Голден Стэйт Уорриорз", "Юту Джаз", "Оклахому-Сити Тандер" и "Даллас Маверикс". По окончании игровой карьеры возглавил "Нью-Йорк Никс", но был уволен в 2016 году в связи с неудовлетворительными результатами: команда под его руководством одержала 40 побед в 136 играх и не попала в плей-офф в сезоне-2014/15.

Ранее сообщалось, что американский гольфист Тайгер Вудс, 14-кратный победитель турниров "Мэйджор", был арестован по обвинению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.