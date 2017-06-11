МИД успокоил Европу: Украина не несет миграционных рисков

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Украина не несет миграционных рисков для Евросоюза, заверила официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца, информирует "112 Украина".

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Она напомнила, что для предоставления безвизового режима Евросоюзом был принят механизм его приостановки в связи с миграционными рисками. "Сейчас украинцы не составляют миграционного риска, это подтвердили и наши европейские партнеры, которым мы благодарны", — сказала представитель МИД Украины.

Беца также выразила надежду, что в Украине "не будет регресса ни с точки зрения реформ, ни миграционных потоков".

По ее мнению, в ближайшее время будет расти число поездок украинцев в ЕС, особенно на период летнего отдыха. Также Беца предупредила украинцев об ответственности, которую они несут с получением безвизового режима.

Украинцы с 11 июня получили право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны. Некоторые международные и украинские эксперты ранее заявляли об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины. А правоохранительные органы некоторых стран Евросоюза, в частности Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления о том, кто приезжает на его территорию.