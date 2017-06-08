Рестораны в Херсонской области оштрафованы за обслуживание на русском

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В Херсонской области восемь ресторанов оштрафованы за нарушения требований закона Украины "О языках", сообщает главное управление Госпотребслужбы.

В Главное управление Госпотребслужбы поступило около 10 жалоб о нарушении работниками предприятий ресторанного хозяйства, сферы торговли, аптек требований Закона Украины "О языках".

"Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере ресторанного хозяйства и торговли, нарушают требования действующего законодательства о языках, а именно: информация, указанная в меню, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложены на русском языке, персонал заведений ресторанного хозяйства при обслуживании клиентов общается на русском языке. Жалобщик, один и тот же человек, считает, что эти заведения нарушают его права, предусмотренные ст.15 Закона Украины "О защите прав потребителей", — сообщает подробности Госпотребслужба.

Факты, указанные в жалобах, подтвердились. Восемь человек привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 155 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях".

Ранее сообщалось, что Центр государственного языка Латвии оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова на 50 евро за общение на русском языке со школьниками.