наверх
08.06.201714:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Рестораны в Херсонской области оштрафованы за обслуживание на русском

    (обновлено: )68
    В Госпотребслужбе сообщили, что все жалобы на общение на русском языке подал один и тот же человек. Все факты, указанные в жалобах, подтвердились.
    Фужеры, наполненные шампанским
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. В Херсонской области восемь ресторанов оштрафованы за нарушения требований закона Украины "О языках", сообщает главное управление Госпотребслужбы.

    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    facebook.com/ukrainews
    Националисты у КГГА: русский язык - средство агрессии!

    В Главное управление Госпотребслужбы поступило около 10 жалоб о нарушении работниками предприятий ресторанного хозяйства, сферы торговли, аптек требований Закона Украины "О языках".

    "Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере ресторанного хозяйства и торговли, нарушают требования действующего законодательства о языках, а именно: информация, указанная в меню, на выставочных ярлыках, в кассовых чеках, изложены на русском языке, персонал заведений ресторанного хозяйства при обслуживании клиентов общается на русском языке. Жалобщик, один и тот же человек, считает, что эти заведения нарушают его права, предусмотренные ст.15 Закона Украины "О защите прав потребителей", — сообщает подробности Госпотребслужба.

    Факты, указанные в жалобах, подтвердились. Восемь человек привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 155 Кодекса Украины "Об административных правонарушениях".

    Ранее сообщалось, что Центр государственного языка Латвии оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова на 50 евро за общение на русском языке со школьниками.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция возле посольства США в Киеве
    Взрыв возле посольства США в Киеве
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко
    Рассмотрение дела Руслана Коцабы в Высшем специализированном суде
    Дело против журналиста Коцабы
    Район Вест-Бэй города Доха. Катар
    Дипломатическая блокада Катара