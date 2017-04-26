Мэра Риги оштрафовали за общение со школьниками на русском языке

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Центр государственного языка Латвии оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова на 50 евро за общение на русском языке со школьниками.

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"Центр Госязыка выписал мне еще один штраф – 50 евро. В этот раз за то, что я русскоязычным школьникам, которые задавали мне вопросы во время неформальной встречи на русском языке, на русском же языке и ответил. Все происходящее транслировалось на моей личной странице в Фейсбуке. По мнению Центра Госязыка, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения. А факт трансляции в Фейсбуке является еще и отягощающим фактом. Даже несмотря на то, что моя личная страница", — сообщил мэр Риги на своей странице в Facebook.

Мэр Риги также сравнивал Центр государственного языка с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я думаю, что сейчас в борьбу с Ким Чен Ыном за место главного фрика современного мира смело может подключаться Центр Госязыка. Причем у Ким Чен Ына шансов не так уже и много, так как Центр Госязыка, кажется, решил пойти на рекорд", — написал Ушаков.

По словам Ушакова, его позиция неизменна, он продолжит общаться в соцсетях на русском и, если потребуется, то будет отстаивать свою позицию в суде.

"Моя позиция остается неизменной. Закон о госязыке не регулирует неформальное общение, то есть и закон я не нарушал. Соответственно штраф будет оспорен в суде. Если надо – то и в Конституционном суде. Я же в своем поведении менять ничего не собираюсь. И когда русскоязычные дети мне будут в стенах думы задавать вопрос на своем родном языке, отвечать я им всегда буду тоже на русском. Приходите чаще в гости", — написал Ушаков.

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В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным почти для 40% жителей страны.