наверх
05.06.201712:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Киеве началась заупокойная литургия по Любомиру Гузару

    (обновлено: )230
    Сообщается, что во дворе возле собора собрались верующие, которые могут следить за похоронами благодаря трансляции на специально установленном экране. Блаженнейшего Любомира Гузара похоронят в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова.
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве началась заупокойная литургия по бывшему главе Украинской греко-католической церкви Любомиру Гузару.

    Литургию проводит предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Киево-Галицкий, митрополит Киевский Святослав (Шевчук), сообщает Укринформ.

    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве

    Храм заполнен верующими, а также священнослужителями УГКЦ из разных областей Украины и из-за рубежа. Кроме того, также во дворе возле собора собрались верующие, которые могут следить за похоронами благодаря трансляции на специально установленном экране.

    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Прощание с Любомиром Гузаром в Киеве

    Блаженнейшего Любомира Гузара похоронят в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова.

    Накануне президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве простился с бывшим главой УГКЦ кардиналом Любомиром Гузаром. Президентская чета почтила память патриарха минутой молчания и уклонилась у его гроба. Глава государства также выразил соболезнования близким кардинала.

    Читайте также: Архиепископ Любомир Гузар. Справка

    Бывший предстоятель УГКЦ Любомир Гузар умер 31 мая. До столицы с ним попрощались во Львове.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ариана Гранде вновь выступила в Манчестере
    Теракт на Лондонском мосту
    Давка в Турине
    Давка на футбольном матче в Италии: более тысячи раненых
    Покушение на Адама Осмаева в Киеве
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве