Архиепископ Любомир Гузар. Справка

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер на 85-м году жизни.

Ниже приводится справочная информация.

Украинское фото Экс-глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир (Гузар)

Любомир Гузар — верховный архиепископ Киево-Галицкий, предстоятель Украинской грекокатолической церкви с 25 января 2001 по 10 февраля 2011. Кардинал-священник Римской католической церкви с титулом Санта-София а Виа Боччеа.

Будущий священнослужитель родился 26 февраля 1933 года во Львове. В 1944 семья Гузара эмигрировала в Австрию, где он учился в гимназии в Зальцбурге, а в 1949 году перебралась в США, где Любомир Гузар окончил коллегиальную семинарию св. Василия. Высшее образование получил в Католическом университете Америки (Вашингтон) и Фордемском университете (Нью-Йорк).

Украинское фото Экс-глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир (Гузар)

В 1958 году Любомира Гузара рукоположили в священники для служения в Стемфордской епархии. В ноябре 1996 года владыка Любомир назначен епископом-помощником Главы Украинской Греко-Католической Церкви.

После смерти 14 декабря 2000 года верховного архиепископа Мирослава Иоанна Любачивского Священный Синод Украинской грекокатолической церкви избрал 25 января 2001 года епископа Любомира Гузара новым предстоятелем Церкви.

10 февраля 2011 года папа Бенедикт XVI принял отставку Любомира Гузара с поста верховного архиепископа Украинской грекокатолической церкви. Соответствующее прошение глава УГКЦ подал, когда ему исполнилось 75 лет.

26 февраля 2013 года кардиналу Гузару исполнилось восемьдесят лет и он потерял право на участие в конклавах.