В понедельник в Украине синоптики предсказывают дожди с грозами

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 5 июня, синоптики прогнозируют в Украине местами дождливую погоду с грозами, сообщает Гидрометцентр.

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Так, осадки следует ожидать жителям западных и северных областей. Там дневная температура будет колебаться от 21 до 28 градусов. На Востоке, как и в других частях страны, будет сухо, температура днем от 24 до 26 градусов. В южном регионе днем от 21 до 29, а в центре — от 26 до 29 градусов.

Укргидрометцентр Прогноз погоды на понедельник

В Киеве в понедельник возможен дождь с грозой, температура от 26 до 28 градусов. Ранее синоптики предсказывали на конец весны начало лета нестабильную погоду, жару и сильные ливни с грозами.