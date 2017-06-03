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    Общество

    На "Чонгаре" застряли сотни автомобилей

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (128)

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    Как сообщается, задержки связаны с тем, что российская сторона проводит реконструкцию контрольного поста. Через админграницу с Крымом пропускают не более пяти автомобилей в час.
    На Чонгаре застряли сотни автомобилей
    Крым.Реалии

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. На КПВВ "Чонгар" образовалась очередь из приблизительно ста автомобилей. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян. 

    Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе Крыма и Украины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По его словам, задержки связаны с тем, что российская сторона проводит реконструкцию контрольного поста. По словам Слободяна, российская сторона пропускает через админграницу с Крымом не более пяти автомобилей в час. 

    Спрогнозировать ситуацию, по словам Слободяна, сложно из-за отсутствия контакта с властями Крыма, однако работы по реконструкции ведутся достаточно активно. 

    В целом, по данным ГПСУ, поток желающих попасть в Крым, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 25-30%. 

    Ранее начальник крымского погрануправления ФСБ РФ Юрий Звирык сообщил, что обустройство пограничных пунктов на границе с Украиной будет продолжено, их усовершенствуют не только с точки зрения технических средств, но и в части комфортабельности для пассажиров, сообщил 

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