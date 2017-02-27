наверх
27.02.201710:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62+ 0.17
  • USD26.98+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Общество

    На Чонгаре прошла акция крымских татар - Госпогранслужба

    (обновлено: )22717
    По словам помощника председателя ГПС, в настоящее время ситуация на КПП контролируема. За минувшие сутки "Чонгар" пересекли почти 6 тысяч человек и 970 транспортных средств.
    Флаг крымских татар
    Nariman Dzhelalov/Facebook

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Крымские татары и солидарные с ними украинцы в воскресенье провели акцию на контрольно-пропускном пункте "Чонгар" на админгранице с Крымом, сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

    По его словам, в настоящее время ситуация на КПП контролируема.

    Смотрите также: Кива показал оружие, изъятое у "Аскера" возле Чонгара

    "Ситуация на админгранице стабильная и контролируемая. Провокаций в течение вчерашнего дня со стороны российских войск не было. В общем КПВВ за минувшие сутки пересекло почти 6 тыс. человек и 970 транспортных средств", — заявил Слободян в комментарии "112 Украина". 

    Накануне в ряде городов прошли акции ко Дню сопротивления Крыма российской оккупации, в частности в Киеве и Херсоне. Солидарность с крымскими татарами выразили также в столице Польши Варшаве.


    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    "Ла-Ла Ленду" ошибочно вручили премию за лучший фильм. Видео
    "Оскар-2017". Награждение
    Надежда Савченко
    Савченко в Донецке
    Последствия блокады ЛНР и ДНР в цифрах. Инфографика
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Счетчик электроэнергии
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты