На Чонгаре прошла акция крымских татар - Госпогранслужба

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Крымские татары и солидарные с ними украинцы в воскресенье провели акцию на контрольно-пропускном пункте "Чонгар" на админгранице с Крымом, сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, в настоящее время ситуация на КПП контролируема.

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"Ситуация на админгранице стабильная и контролируемая. Провокаций в течение вчерашнего дня со стороны российских войск не было. В общем КПВВ за минувшие сутки пересекло почти 6 тыс. человек и 970 транспортных средств", — заявил Слободян в комментарии "112 Украина".

Накануне в ряде городов прошли акции ко Дню сопротивления Крыма российской оккупации, в частности в Киеве и Херсоне. Солидарность с крымскими татарами выразили также в столице Польши Варшаве.



