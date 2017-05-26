Граница с Украиной: в Крыму продолжат обустраивать пункты пропуска

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Обустройство пограничных пунктов на границе с Украиной будет продолжено, их усовершенствуют не только с точки зрения технических средств, но и в части комфортабельности для пассажиров, сообщил начальник крымского погрануправления ФСБ РФ Юрий Звирык.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Автомобильный пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом

"Мы в своем развитии постоянно совершенствуем не только способы организации несения службы, но и формы и технические средства. Это в полной мере касается и погранконтроля. В настоящее время идет совершенствование пунктов пропуска. Мы придаем им не только надежность, но и привлекательность и удобство для пассажиров. Процесс будет виден уже в первые курортные дни", — сказал Звирык журналистам.

Сегодня на севере Крыма действуют временные пункты пропуска, три автомобильных КПП расположены в Джанкое, Армянске и на Перекопе.

Напомним, власти Крыма выступили с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят аннулировать права собственности на самострои, выданные государственными органами Украины.