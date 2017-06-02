Синоптики в пятницу обещают жару и грозы

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Теплая погода, местами осадки ожидаются в Украине в пятницу, сообщает Укргидрометцентр.
На западе переменная облачность без осадков, днем температура воздуха поднимется до +20…+24 градусов.
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Дожди ожидаются в Черниговской, Сумской, Полтавской и Луганской областях.
В Чернигове и Сумах днем до +19…+22 градусов, в Полтаве — до +21…+23 градусов.
В Одесской области без существенных осадков, днем до +24…+26 градусов.
Ранее на Киев обрушился ураган, в результате которого ряд улиц столицы были затоплены ливнем. На минувшей неделе на затопленной улице в столице утонул автомобиль.