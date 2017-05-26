Фотоитоги 26 мая: "последний звонок" под дождем в Киеве, Порошенко в Одессе, G7 на Сицилии

Для выпускников Украины в пятницу, 26 мая, прозвенел последний звонок. В Киеве в этот день лил сильнейший дождь и многие школы перенесли торжественные линейки в спортивные и актовые залы.

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Президент Украины Петр Порошенко в пятницу находится с визитом в Одессе. Глава государства приехал на торжественное открытие отреставрированной Потемкинской лестницы и Стамбульского парка. В Одессе Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский Союз.

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В Италии стартовал саммит "Большой семерки". Саммит в итальянской Таормине будет самым сложным за последние годы, лидеры стран имеют разные подходы по многим вопросам, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

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