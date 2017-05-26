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26.05.201718:13
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    Фотоленты

    Фотоитоги 26 мая: "последний звонок" под дождем в Киеве, Порошенко в Одессе, G7 на Сицилии

    (обновлено: )21
    Последний звонок под дождем
    Президент Петр Порошенко прибыл в Одессу на открытие Стамбульского парка и Потемкинской лестницы.
    Президент Петр Порошенко прибыл в Одессу на открытие Стамбульского парка и Потемкинской лестницы.
    В отремонтированном Дворце бракосочетаний Одессы президент Петр Порошенко подарил сертификат на квартиру.
    Саммит G7 в Сицилии
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День девятый
    В центре Запорожья за зданием облсовета на аптеку рухнул балкон
    Саммит НАТО в Брюсселе
    Фестиваль цветов Япония глазами Украины в Киеве.
    Мэр Киева Виталий Кличко и президент ФФУ Андрей Павелко подписали меморандум о сотрудничестве. Мэр Киева и глава ФФУ заверили, что финал Лиги чемпионов пройдет на высоком уровне.
    В Манчестере поминают жертв теракта.
    Последний звонок под дождем
    Последний звонок под дождем в Киеве.
    instagram.com/kuzan_na
    Президент Петр Порошенко прибыл в Одессу на открытие Стамбульского парка и Потемкинской лестницы.
    Президент Петр Порошенко прибыл в Одессу на открытие Стамбульского парка и Потемкинской лестницы.
    dumskaya.net
    Президент Петр Порошенко прибыл в Одессу на открытие Стамбульского парка и Потемкинской лестницы.
    Президент Петр Порошенко прибыл в Одессу на открытие Стамбульского парка и Потемкинской лестницы.
    dumskaya.net
    В отремонтированном Дворце бракосочетаний Одессы президент Петр Порошенко подарил сертификат на квартиру.
    В отремонтированном Дворце бракосочетаний Одессы президент Петр Порошенко подарил сертификат на квартиру.
    dumskaya.net
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 в Сицилии
    Miguel MEDINA / AFP
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День девятый
    Актриса Эмили Стофл (третья слева), режиссёр Дэвид Линч (третий справа), актёры Кайл Маклахлен (второй справа) и продюсер Десери Грубер (справа) на красной дорожке премьеры фильма "Твин Пикс" (Twin Peaks) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В центре Запорожья за зданием облсовета на аптеку рухнул балкон
    В центре Запорожья за зданием облсовета на аптеку рухнул балкон.
    forpost.media
    Саммит НАТО в Брюсселе
    На церемонии открытия саммита НАТО в Брюсселе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Фестиваль цветов Япония глазами Украины в Киеве.
    Фестиваль цветов "Япония глазами Украины" в Киеве.
    УНИАН
    Мэр Киева Виталий Кличко и президент ФФУ Андрей Павелко подписали меморандум о сотрудничестве. Мэр Киева и глава ФФУ заверили, что финал Лиги чемпионов пройдет на высоком уровне.
    Мэр Киева Виталий Кличко и президент ФФУ Андрей Павелко подписали меморандум о сотрудничестве. Мэр Киева и глава ФФУ заверили, что финал Лиги чемпионов пройдет на высоком уровне.
    УНИАН
    В Манчестере поминают жертв теракта.
    В Манчестере поминают жертв теракта.
    REUTERS Stefan Wermuth

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    Последний звонок под дождем в Киеве.

    Для выпускников Украины в пятницу, 26 мая, прозвенел последний звонок. В Киеве в этот день лил сильнейший дождь и многие школы перенесли торжественные линейки в спортивные и актовые залы.

    Читайте также: Заклинило. Снова блокада — активисты дают властям две недели

    Президент Украины Петр Порошенко в пятницу находится с визитом в Одессе. Глава государства приехал на торжественное открытие отреставрированной Потемкинской лестницы и Стамбульского парка. В Одессе Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский Союз.

    Читайте также: Корнейчук: Трамп показал, что готов говорить с сильными, а не с марионетками

    В Италии стартовал саммит "Большой семерки". Саммит в итальянской Таормине будет самым сложным за последние годы, лидеры стран имеют разные подходы по многим вопросам, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

    Смотрите также: Экспресс-саммит НАТО в Брюсселе: все участники форума

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