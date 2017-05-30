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    Общество

    В Одессе "Автомайдан" заблокировал Приморский суд

    (обновлено: )20
    Как сообщили активисты "Автомайдана", они остались недовольны решением суда, который, по их мнению, вынес слишком мягкую меру пресечения подозреваемому.
    В Одессе Автомайдан заблокировал Приморский суд
    Думская.net

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Активисты "Автомайдана" блокируют зал Приморского районного суда Одессы, сообщает "Думская".

    Они считают, что суд избрал слишком мягкую меру пресечения подозреваемому.

    "Судья выпустил барыгу под домашний арест! Блокируем суд! Требуем отвода судьи и меру пресечения — арест", — заявили в организации "Автомайдан Одесса".

    Думская.net
    В Одессе "Автомайдан" заблокировал Приморский суд

    На место событий прибыли сотрудники полиции.

    Думская.net
    В Одессе "Автомайдан" заблокировал Приморский суд

    Напомним, 13 апреля активисты "Автомайдана" и "Самообороны Одессы" напали на коллегию судей Малиновского районного суда Одессы, рассматривающую дело обвиняемого во взрыве железнодорожного состава на Слободке в 2014-м году.

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