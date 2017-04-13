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    В Одессе "автомайдановцы" сорвали заседание суда

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    По информации СМИ, активисты напали на судей, залили весь зал зеленкой и тем самым сорвали заседание, напоследок заявив, что ни одного заседания с участием судьи Передерко по делу больше не допустят.
    В Одессе автомайдановцы сорвали заседание суда
    Таймер

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Активисты "Автомайдана" и "Самообороны Одессы" напали на коллегию судей Малиновского районного суда Одессы, рассматривающую дело обвиняемого во взрыве железнодорожного состава на Слободке в 2014-м году, сообщает издание "Таймер".

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    "По версии следствия, обвиняемый, житель Приднестровья Владимир Дьяченко, в декабре 2014-го года подложил взрывное устройство под железнодорожный состав в районе железнодорожной станции Застава-1. Правда, всё обвинение базировалось на признательных показаниях самого Дьяченко, от которых он отказался в зале суда, заявив, что следователи у него их банально выбили. В результате прокуратура столкнулась с вероятностью проиграть дело и начала затягивать его рассмотрение: в частности, представители гособвинения неоднократно не являлись на заседания без объяснений причин", — говорится в сообщении.

    По информации издания, на заседании 13 апреля представители "Автомайдана" и «Самообороны Одессы» потребовали от одного из членов коллегии, судьи Передерко, написать заявление о самоотводе.

    Таймер
    В Одессе "автомайдановцы" сорвали заседание суда

    "Если бы он согласился, то дело передали бы на рассмотрение новой коллегии, которая начала бы слушать его с самого начала. В этом случае прокуратура получила бы дополнительное время для того, чтобы получить новые доказательства вины Дьяченко — например, найти аргументы и убедить его всё–таки признать свою вину", — сообщает "Таймер".

    Судья Передерко заявил, что активисты не являются стороной процесса и не могут заявлять какие–либо ходатайства. Тогда активисты напали на судей, залили весь зал зелёной и тем самым сорвали заседание, напоследок заявив, что ни одного заседания с участием судьи Передерко по этому делу больше не допустят.

    Ранее сообщалось, что потасовка произошла на Аллее славы в Одессе в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, полиция задержала шесть человек.

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