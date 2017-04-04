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    Политика

    "Радикалы" заблокировали трибуну Рады

    (обновлено: )200
    По словам Олега Ляшко, члены Радикальной партии заблокировали трибуну Верховной Рады и требуют отменить абонентскую плату за газовые счетчики.
    Блокирование трибуны Рады радикалами
    Скриншот видео

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Члены фракции Радикальной партии во главе с председателем Олегом Ляшко блокируют трибуну Верховной Рады.

    Вовк об абонплате за газ. Видео
    Телеканал ICTV/Youtube
    Абонплата за газ. Глава НКРЭКУ о переходном периоде и изменении цен

    За трибуной вывешен плакат с надписью: "Абонплата за газ — вымогательство".

    "Мы заблокировали трибуну Верховной Рады. Требования: отменить драконовскую абонплату на газовые счетчики, отправить в отставку Вовка и все руководство НКРЭКУ, национализировать облгазы, незаконно приватизированы олигархами. Призываю демократические политические силы присоединиться к нашей борьбе против грабительской политики власти", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

    Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приостановит действие своего решения о введение абонплаты за газ, сообщила пресс-служба регуляторного органа.

    НКРЭКУ в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители должны ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления.

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    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение НКРЭКУ о введении в действие абонентской платы за газ. В Нацкомиссии, в свою очередь, заявили, что категорически против отмены данного платежа. После этого президент Петр Порошенко заявил о необходимости приостановить абонплату за газ.

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