"Радикалы" заблокировали трибуну Рады

Скриншот видео

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Члены фракции Радикальной партии во главе с председателем Олегом Ляшко блокируют трибуну Верховной Рады.

За трибуной вывешен плакат с надписью: "Абонплата за газ — вымогательство".

"Мы заблокировали трибуну Верховной Рады. Требования: отменить драконовскую абонплату на газовые счетчики, отправить в отставку Вовка и все руководство НКРЭКУ, национализировать облгазы, незаконно приватизированы олигархами. Призываю демократические политические силы присоединиться к нашей борьбе против грабительской политики власти", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приостановит действие своего решения о введение абонплаты за газ, сообщила пресс-служба регуляторного органа.

НКРЭКУ в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители должны ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления.

Читайте также: Тарута рассказал DW о катастрофических последствиях блокады Донбасса

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение НКРЭКУ о введении в действие абонентской платы за газ. В Нацкомиссии, в свою очередь, заявили, что категорически против отмены данного платежа. После этого президент Петр Порошенко заявил о необходимости приостановить абонплату за газ.