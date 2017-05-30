Под Ужгородом уничтожают удивительное поле маков, привлекающее туристов

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В Закарпатской области начали косить поле дикого мака близ Ужгорода, которое стало новой туристической достопримечательностью региона, сообщают местные СМИ.

"Похоже, что так распорядилась местная власть. Об этом стало известно сразу из нескольких источников. Вечером здесь начал работать трактор", — пишет mukachevo.net.

mukachevo.net Трактор на поле дикого мака

Ранее сообщалось, что в лесу возле села Поточек Хустского района Закарпатской области мужчина, который занимался незаконной охотой, ранил выстрелом из охотничьего ружья мальчика, собиравшего грибы.