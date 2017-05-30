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    Общество

    Под Ужгородом уничтожают удивительное поле маков, привлекающее туристов

    (обновлено: )44720
    Поле дикого мака близ Ужгорода стало новой туристической достопримечательностью региона, куда съезжались из разных уголков Украины желающие увидеть цветы и сфотографироваться.
    Поле маков под Ужгородом
    mukachevo.net

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В Закарпатской области начали косить поле дикого мака близ Ужгорода, которое стало новой туристической достопримечательностью региона, сообщают местные СМИ.

    "Похоже, что так распорядилась местная власть. Об этом стало известно сразу из нескольких источников. Вечером здесь начал работать трактор", — пишет mukachevo.net.

    mukachevo.net
    Трактор на поле дикого мака

    Ранее сообщалось, что в лесу возле села Поточек Хустского района Закарпатской области мужчина, который занимался незаконной охотой, ранил выстрелом из охотничьего ружья мальчика, собиравшего грибы.

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