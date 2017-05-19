В Ужгороде ночью прогремел взрыв - СМИ

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Мощный взрыв, который был слышен почти во всех районах города Ужгорода, прогремел накануне около полуночи, сообщают местные СМИ.

"Наиболее громко прогремело в районе "Боздош", однако ни огня, ни дыма никто не видел. Также не было слышно звуков сирен", — пишет uzhgorod.in.

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Издание ProZak сообщило, что в это же время в Боздоском парке находилось большое количество спецназовцев. По их данным, проводилась спецоперация по задержанию преступников, однако со взрывом это не связано.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье экс-боец АТО бросил в кафе гранату.