Посольство Украины в Египте предупреждает об угрозе теракта

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Посольство Украины в Египте предупреждает украинцев об угрозе теракта в этой стране, говорится в сообщении посольства.

"Гражданам Украины, которые проживают или временно находятся на территории Египта. Экстремистская группировка "HASAM" обнародовала информацию в сети интернет о запланированной на 19.00 24 мая террористической атаке под названием "Свист пуль". В сообщении отсутствуют данные о конкретном месте", — сообщает посольство в Facebook в среду.

В связи с этим посольство Украины в Египте призывает граждан Украины, которые находятся на территории Египта, проявлять повышенное внимание и осторожность, по возможности избегать значительного скопления людей и мест расположения военных, полицейских и других государственных учреждений.

Власти Египта с 10 апреля ввели в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца.

В начале апреля в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.