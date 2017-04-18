наверх
19.04.201700:36
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    Один полицейский погиб при нападении на пост охраны в Египте - СМИ

    Тема:

    Серия кровавых терактов в Египте (24)

    (обновлено: )46
    По информации СМИ, один полицейский погиб и четыре пострадали при нападении боевиков на пост охраны в районе церкви Сан-Катрин на юге Синайского полуострова в Египте.
    Полиция Египта. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КАИР, 18 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Один полицейский погиб и четыре пострадали при нападении боевиков на пост охраны в районе церкви Сан-Катрин на юге Синайского полуострова в Египте, сообщает сайт спутникового телеканал "Аль-Арабия".

    Взрыв прогремел в церкви Святого Георгия в египетском городе Танта
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тротил и гвозди вместо вербы: Египет – в трауре после терактов

    Очевидцы сообщали о том, что в районе церкви и монастыря слышна перестрелка.

    Напомним, неделю назад в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

    Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

    Власти Египта с 10 апреля ввели в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Оксана Ермишина. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Японский флаг
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Петр Порошенко
    Референдум в Турции: итоги