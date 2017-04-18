Один полицейский погиб при нападении на пост охраны в Египте - СМИ

КАИР, 18 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Один полицейский погиб и четыре пострадали при нападении боевиков на пост охраны в районе церкви Сан-Катрин на юге Синайского полуострова в Египте, сообщает сайт спутникового телеканал "Аль-Арабия".

Очевидцы сообщали о том, что в районе церкви и монастыря слышна перестрелка.

Напомним, неделю назад в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли порядка 30 человек, около восьмидесяти получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. В числе погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

Власти Египта с 10 апреля ввели в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца.