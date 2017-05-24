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    Общество

    ГПУ проводит обыски по делу "ПриватБанка"

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    Обыски проводятся согласно постановлению суда по месту жительства бывших должностных лиц "ПриватБанка" и по адресам юридических лиц, связанных с банком, которым предоставлялись многомиллиардные кредиты.
    Отделение ПриватБанка в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины проводит обыски по месту жительства бывших должностных лиц "ПриватБанка",  сообщает пресс-служба ГПУ. 

    Отмечается, что обыски проводятся согласно постановлению суда по месту жительства бывших должностных лиц "ПриватБанка" и по адресам юридических лиц, связанных с банком, которым предоставлялись многомиллиардные кредиты за счет средств рефинансирования Нацбанка. 

    "В ходе обысков уже установлено, что в большинстве случаев по юридическим адресам указанных, так называемых, субъектов хозяйствования отсутствуют как сами юридические лица, так и любые признаки осуществления хозяйственной деятельности", — сказано в сообщении ГПУ.  

    Владислав Зимовец
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    По данным Генпрокуратуры, в ходе расследования суд уже арестовал более 300 объектов недвижимости по всей стране, аресты продолжаются. 

    Отмечается, что главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения бывшими должностными лицами "ПриватБанка" хищений денежных средств в особо крупных размерах. В ГПУ заявляют, что из материалов производства усматривается, что прежнее руководство банка с 2008 по 2016 год, несмотря на законодательный запрет о проведении операций со связанными с банком лицами, после получения от НБУ рефинансирования, в том числе за счет этих средств, предоставили кредиты на общую сумму около 267 млрд грн.

    По данным ГПУ, в результате этих действий, бывшие должностные лица "ПриватБанка" предоставляли кредитные средства на заранее невыгодных экономических условиях юридическим лицам, у которых были признаки фиктивности, и за счет рефинансирования, вследствие чего государство во избежание дестабилизации финансового рынка было вынуждено национализировать банк и докапитализировать его на сумму 116 млрд грн, что привело к тяжелым последствиям интересам государства.

    Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины был возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал "ПриватБанка" и процедуры "bail-in".

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