ГПУ проводит обыски по делу "ПриватБанка"

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины проводит обыски по месту жительства бывших должностных лиц "ПриватБанка", сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что обыски проводятся согласно постановлению суда по месту жительства бывших должностных лиц "ПриватБанка" и по адресам юридических лиц, связанных с банком, которым предоставлялись многомиллиардные кредиты за счет средств рефинансирования Нацбанка.

"В ходе обысков уже установлено, что в большинстве случаев по юридическим адресам указанных, так называемых, субъектов хозяйствования отсутствуют как сами юридические лица, так и любые признаки осуществления хозяйственной деятельности", — сказано в сообщении ГПУ.

По данным Генпрокуратуры, в ходе расследования суд уже арестовал более 300 объектов недвижимости по всей стране, аресты продолжаются.

Отмечается, что главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения бывшими должностными лицами "ПриватБанка" хищений денежных средств в особо крупных размерах. В ГПУ заявляют, что из материалов производства усматривается, что прежнее руководство банка с 2008 по 2016 год, несмотря на законодательный запрет о проведении операций со связанными с банком лицами, после получения от НБУ рефинансирования, в том числе за счет этих средств, предоставили кредиты на общую сумму около 267 млрд грн.

По данным ГПУ, в результате этих действий, бывшие должностные лица "ПриватБанка" предоставляли кредитные средства на заранее невыгодных экономических условиях юридическим лицам, у которых были признаки фиктивности, и за счет рефинансирования, вследствие чего государство во избежание дестабилизации финансового рынка было вынуждено национализировать банк и докапитализировать его на сумму 116 млрд грн, что привело к тяжелым последствиям интересам государства.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины был возмущен последними решениями судов о якобы неправомерности вхождения государства в капитал "ПриватБанка" и процедуры "bail-in".