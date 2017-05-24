ГПУ вызвала на допрос командира "самообороны Крыма"

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Главная военная прокуратура Украины вызвала на допрос командира "Самообороны Крыма" Владимира Карпушенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Карпушенко Владимир Валерьевич, 12.12.1974 года рождения, адрес проживания: г. Севастополь, ул. Адмирала Юмашева, дом. 25, кв. 69, в соответствии с требованиями ст.ст. 133, 135, 137, 2975 Уголовного процессуального кодекса Украины вызывается 30 мая 2017 года в 9:00 в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины для участия в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов уголовного производства №42016000000002292 от 09.09.2016 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-президент Виктор Янукович намерен во время видеоконференции с киевским судом в рамках дела о госизмене лично задать вопросы президенту Украины Петру Порошенко, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову и бывшему премьеру страны Арсению Яценюку.