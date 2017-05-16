Янукович намерен лично допросить Порошенко

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Экс-президент Виктор Янукович намерен во время видеоконференции с киевским судом в рамках дела о госизмене лично задать вопросы президенту Украины Петру Порошенко, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову и бывшему премьеру страны Арсению Яценюку, передает РИА Новости.

"Сейчас я ожидаю вызова из ростовского суда для моего участия в судебном процессе в режиме видеоконференции. Так, как это было в ноябре 2016 года… Сейчас я снова жду этого момента. Но теперь, в рамках судебного процесса в Оболонском суде, я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы", — говорится в заявлении Януковича.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения суда, касающегося конфискации арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению Януковича, 1,5 миллиарда долларов. По его словам, "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфискованные 1,5 миллиарда долларов уже поступили на счета госказначейства и пойдут на финансирование сектора обороны и безопасности.