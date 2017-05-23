Работники "Черкассыоблэнерго" бастуют из-за долгов по зарплате

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Работники компании "Черкассыоблэнерго" во вторник, 23 мая, объявили забастовку из-за того, что пять месяцев не получают зарплату, сообщается на сайте компании.

"Пятнадцатого мая состоялось собрание трудового коллектива аппарата управления ОАО "Черкассыоблэнерго", в результате которых работниками принято решение об объявлении с 23 мая 2017 года бессрочной забастовки, в ходе которой будет проведена однодневная предупредительная забастовка, а дальнейшие действия забастовки будут определяться комитетом по согласованию с трудовым коллективом. Все работы, в том числе и неотложные, будут выполняться по согласованию с забастовочным комитетом", — говорится в сообщении.

По данным компании, трудовой коллектив ПАО "Черкассыоблэнерго" не получает заработную плату с января 2017 года. В связи с этим проводились митинги, мирные пикеты, принято обращение ко всем государственным отраслевым инстанциям.

Компания "Черкассыоблэнерго" обеспечивает энергоснабжение города Черкассы и Черкасской области.

Напомним, шахтеры одной из двух шахт ПАО "Евраз Сухая балка" более полутора суток не выходили на поверхность после смены, требуя повышения заработных плат.