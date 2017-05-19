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    Общество

    Рада усилила контроль местных властей над призывниками

    Тема:

    Мобилизация в Украине (471)

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    Согласно новой редакции закона, органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций, в том числе учебных заведений, обязаны извещать призывников и военнообязанных об их вызове в военкоматы.
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    УНИАН

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада на пленарном заседании в четверг поддержала во втором чтении законопроект №2985 "О внесении изменений в закон" О воинской обязанности и военной службе "(об усилении гарантии соблюдения законодательства Украины)".

    За соответствующий документ проголосовали 237 народных депутатов.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В изменениях к закону, в частности, говорится, что органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций, в том числе учебных заведений, обязаны по обоснованному требованию военных комиссариатов извещать призывников и военнообязанных об их вызове в военкоматы.

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    Кроме того, местные власти должны обеспечивать своевременное прибытие призывников по этому вызову и предоставлять военным комиссариатам всю информацию о принятии на работу (учебу) и увольнении (отчислении) призывников и военнообязанных.

    Законом отменяется обязанность Нацполиции разыскивать и доставлять уклоняющихся от призыва граждан.

    Отметим, действующей редакцией закона соответствующая обязанность предусмотрена для административно-территориальных единиц, в которых нет военных комиссариатов.

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    Напомним, весенний призыв в армию начался в апреле и должен завершиться до конца мая. Призвать на военную службу в этот раз планируют более 14 тысяч человек в возрасте от 20 до 27 лет. Также могут вызвать в военкомат 18 и 19-летних, но на службу их отправят только в случае личного согласия.

    Ранее президент Петр Порошенко объяснил, почему в Украине не проходит новая волна частичной мобилизации

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