Рада усилила контроль местных властей над призывниками

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада на пленарном заседании в четверг поддержала во втором чтении законопроект №2985 "О внесении изменений в закон" О воинской обязанности и военной службе "(об усилении гарантии соблюдения законодательства Украины)".

За соответствующий документ проголосовали 237 народных депутатов.

В изменениях к закону, в частности, говорится, что органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций, в том числе учебных заведений, обязаны по обоснованному требованию военных комиссариатов извещать призывников и военнообязанных об их вызове в военкоматы.

Читайте также: Отказ от мобилизации обнажил тысячу проблем ВСУ – Жданов

Кроме того, местные власти должны обеспечивать своевременное прибытие призывников по этому вызову и предоставлять военным комиссариатам всю информацию о принятии на работу (учебу) и увольнении (отчислении) призывников и военнообязанных.

Законом отменяется обязанность Нацполиции разыскивать и доставлять уклоняющихся от призыва граждан.

Отметим, действующей редакцией закона соответствующая обязанность предусмотрена для административно-территориальных единиц, в которых нет военных комиссариатов.

Читайте также — Автор "церковного" закона: УПЦ пользуется льготами

Напомним, весенний призыв в армию начался в апреле и должен завершиться до конца мая. Призвать на военную службу в этот раз планируют более 14 тысяч человек в возрасте от 20 до 27 лет. Также могут вызвать в военкомат 18 и 19-летних, но на службу их отправят только в случае личного согласия.

Ранее президент Петр Порошенко объяснил, почему в Украине не проходит новая волна частичной мобилизации.