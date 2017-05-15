наверх
15.05.201714:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.790.00
  • USD26.470.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Тернополе призывник выпал с пятого этажа облвоенкомата

    (обновлено: )15530
    Сообщается, что призывник пытался без разрешения командования и уважительных причин покинуть пределы расположения областного сборного пункта Тернопольского облвоенкомата.
    Призывники
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В Тернополе призывник, пытаясь самовольно покинуть пределы расположения областного сборного пункта облвоенкомата, выпал с пятого этажа здания, сообщает пресс-служба оперативного командования "Запад" на своей странице в Facebook.

    Матиос о высоком уровне самоубийств среди бойцов АТО. Видео
    112 Украина/Youtube
    Матиос о высоком уровне самоубийств среди бойцов АТО

    "В воскресенье 14 мая 2017 около 6 часов, пытаясь самовольно, то есть без разрешения командования и уважительных причин покинуть пределы расположения областного сборного пункта Тернопольского облвоенкомата, выпал с пятого этажа здания призывник, уроженец Тернопольского района, который по заключению военно — врачебной комиссии был признан годным к прохождению военной службы и по решению призывной комиссии призван в ряды Вооруженных Сил Украины", — сказано в сообщении.

    В результате падения молодой человек получил тяжелые телесные повреждения, он госпитализирован в реанимационное отделение Тернопольской Университетской больницы.

    Детали происшествия выясняются. По данному факту военным комиссаром Тернопольского областного военного комиссариата назначено служебное расследование.

    Ранее сообщалось, что игрок "Волыни" 22-летний Дмитрий Задерецкий обвиняется в причастности к трагедии в Луцке, где с 9 этажа выпала 26-летняя Ирина Савчук. Родные травмированной девушки утверждают, что именно игрок выбросил ее из окна.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция Украины. Архивное фото
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском
    Президент РФ Владимир Путин
    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером
    Павел Климкин. Архивное фото
    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко