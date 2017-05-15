В Тернополе призывник выпал с пятого этажа облвоенкомата

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. В Тернополе призывник, пытаясь самовольно покинуть пределы расположения областного сборного пункта облвоенкомата, выпал с пятого этажа здания, сообщает пресс-служба оперативного командования "Запад" на своей странице в Facebook.

"В воскресенье 14 мая 2017 около 6 часов, пытаясь самовольно, то есть без разрешения командования и уважительных причин покинуть пределы расположения областного сборного пункта Тернопольского облвоенкомата, выпал с пятого этажа здания призывник, уроженец Тернопольского района, который по заключению военно — врачебной комиссии был признан годным к прохождению военной службы и по решению призывной комиссии призван в ряды Вооруженных Сил Украины", — сказано в сообщении.

В результате падения молодой человек получил тяжелые телесные повреждения, он госпитализирован в реанимационное отделение Тернопольской Университетской больницы.

Детали происшествия выясняются. По данному факту военным комиссаром Тернопольского областного военного комиссариата назначено служебное расследование.

Ранее сообщалось, что игрок "Волыни" 22-летний Дмитрий Задерецкий обвиняется в причастности к трагедии в Луцке, где с 9 этажа выпала 26-летняя Ирина Савчук. Родные травмированной девушки утверждают, что именно игрок выбросил ее из окна.