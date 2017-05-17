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    Общество

    Медведчук: законопроекты о статусе религиозных организаций расколят Украину

    (обновлено: )11320
    По словам Медведчука, "законопроекты - очередная инициатива "партии войны", направленная на раскол страны, в данном случае - по религиозному признаку".
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Законопроекты о статусе религиозных организаций направлены на раскол Украины, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

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    "Очевидно, что указанные законопроекты — очередная инициатива "партии войны", направленная на раскол страны, в данном случае — по религиозному признаку", — написал Медведчук в среду в своем блоге на сайте движения.

    По его мнению, провоцируемый украинской властью конфликт на религиозной почве также опасен, как и любой другой конфликт национального масштаба.

    В четверг Верховная Рада намерена рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый законопроект предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как в Украине, так и за ее пределами. Эксперты считают, что принятие этих законов может узаконить захват храмов УПЦ Московского патриархата в Украине и привести к межрелигиозному конфликту.

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